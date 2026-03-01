El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos serán escasos, con una predominancia de cielos despejados que se mantendrán hasta la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. No se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. Los cielos seguirán despejados, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un día tranquilo en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.