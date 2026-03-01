El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, con intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% a primera hora de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la ciudad o participar en eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar la belleza arquitectónica de Baeza y sus alrededores.

El orto se producirá a las 07:45, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:07, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la ciudad, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en uno de sus hermosos parques.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.