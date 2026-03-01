El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Baena se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 93% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, predominando la dirección norte y noreste. Durante la tarde, se registrarán rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Baena, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también contribuirán a una buena visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.