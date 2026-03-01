El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Arahal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 10 grados a las 9:00 y subiendo a 12 grados a las 10:00.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 99% a la 1:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 68% hacia las 22:00, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su máximo de 20 grados a las 15:00.
A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas, especialmente en áreas abiertas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o simplemente pasear por el municipio.
Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 00:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La salida del sol está prevista para las 07:53, mientras que el ocaso se producirá a las 19:16, brindando un día completo de luz y claridad.
En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente