El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados a las 03:00 horas. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 90% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más confortables conforme avance el día. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que oscilarán entre 5 y 9 km/h, predominando direcciones como el norte y el noreste. Estos vientos serán más intensos durante la tarde, alcanzando hasta 18 km/h hacia las 23:00 horas. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a una sensación de frescura.
La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los momentos ideales para salir a pasear o realizar actividades al aire libre serán durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables y el sol brille con fuerza.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:09 horas. En resumen, Andújar disfrutará de un día primaveral, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
