El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 91% y el 94%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, alrededor del 47% a 50%. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Este viento, aunque moderado, será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas pico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, sin la interferencia de niebla o bruma, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:20, marcando el cierre de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.