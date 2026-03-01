El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente entre la 1 y las 3 de la madrugada, donde la temperatura descenderá a 10 grados.
Durante la mañana, la nubosidad persistirá, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas del día, especialmente entre las 5 y las 7 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que el cielo se despeje, alcanzando un estado mayormente despejado entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados a las 3 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, superando el 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 7 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A media tarde, se prevén rachas de viento del sur que alcanzarán los 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.
A medida que se acerca la noche, el cielo volverá a mostrar un estado poco nuboso, con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 12 grados a las 6 de la tarde y bajando a 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará con la disminución de la bruma y el viento, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y una agradable temperatura nocturna.
En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes aprovechar el buen tiempo, especialmente durante las horas centrales del día, cuando las condiciones serán más favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
