El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados por la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día, pero se espera que alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 43% por la tarde, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más confortable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento fresco ayudará a moderar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas más altas sean más llevaderas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:17. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje local. Las condiciones son ideales para paseos al aire libre, picnics o cualquier actividad que se desee realizar en la naturaleza.

En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del buen tiempo en La Algaba. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo esta jornada primaveral. Se recomienda llevar ropa ligera y cómoda, así como protección solar, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.