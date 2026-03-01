El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación de humedad podría ser notable en las primeras horas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la tarde sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar el día para salir, pasear y disfrutar de la naturaleza, con la certeza de que el tiempo acompañará sus planes.

