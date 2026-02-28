El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 28 de febrero de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El cielo se presentará poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la madrugada y en la mañana. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de las 24 horas. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos y actividades familiares.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 73% a la medianoche y disminuyendo a un 51% hacia las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 68% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, proporcionando un ambiente tranquilo para disfrutar del aire libre.

Los momentos más cálidos del día se producirán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 20 grados. Este será el momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques locales o en reuniones familiares. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 22:00 horas.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y realizar actividades en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.