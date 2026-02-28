El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta del 92%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir de casa. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La previsión indica que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. A medida que el día avance, se espera que el viento aumente ligeramente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ser un alivio para quienes se encuentren realizando actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar la sensación térmica.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un aumento gradual a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 21 grados alrededor de las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para disfrutar de un paseo por el parque o una comida al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 7 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 12 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y sin la preocupación de la lluvia. En resumen, Utrera vivirá un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo propicio para actividades diversas y un ambiente acogedor.

