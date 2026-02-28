El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se espera un tiempo variado en Úbeda, con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura al inicio del día rondará los 12 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 11 km/h, lo que aportará una sensación de frescura. En la tarde, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 45%. Sin embargo, las condiciones no parecen indicar que se produzcan lluvias significativas, por lo que es recomendable que los ciudadanos continúen con sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y el ambiente se tornará más tranquilo, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, Úbeda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado, pero sin lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.