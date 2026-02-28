El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 67% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 53% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Esta brisa del norte aportará un toque fresco, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados alrededor de las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades sociales.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 16 grados. El ocaso se producirá a las 19:17, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.