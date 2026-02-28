El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y acogedor.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero rápidamente irán en aumento, alcanzando los 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y descenderá hasta un 38% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 17 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las áreas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La salida del sol se producirá a las 07:56, y el ocaso será a las 19:17, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.