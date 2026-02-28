El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 28 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 70% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% en la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.
En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovechemos esta jornada primaveral que nos ofrece la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Un permiso de investigación minera en Carcabuey desata la oposición de conservacionistas y agricultores de la Subbética
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- Un festín cultural y marcha hípica por el 28F para un finde muy musical y con citas para ‘foodies’ en Córdoba