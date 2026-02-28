El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas rondarán los 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 80%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 11 grados a las 2 de la tarde.

El cielo se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Puente Genil disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h en las primeras horas. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:12. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un valor de 21 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 12 grados a última hora del día. La humedad relativa también experimentará cambios, comenzando en un 80% y bajando a un 75% hacia la tarde, para luego aumentar nuevamente al caer la noche.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios bruscos en el tiempo. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de paseos y actividades en familia.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a sus habitantes aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo.

