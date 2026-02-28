El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se despertará con un cielo despejado, que se mantendrá así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas al amanecer rondarán los 10 grados , con una ligera brisa del norte que aportará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque las nubes que aparecerán serán altas y no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 90% de probabilidad de que no se produzcan lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, es importante mencionar que durante este periodo podría haber intervalos nubosos con lluvia escasa, aunque las cantidades esperadas son mínimas, apenas 0.1 mm.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 17 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 52% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que podría refrescar el ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen posibles cambios en el tiempo en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.