El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 5 grados.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 48% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un toque de frescura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol se filtren sin obstáculos. La puesta de sol está programada para las 19:11, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.