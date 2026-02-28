El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta los 7 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 100% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 54% a las 13:00 horas y subiendo nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 76% a las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la atmósfera se sentirá un poco más densa hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy promete ser mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de las actividades diarias. Los ciudadanos pueden esperar un día placentero, con un hermoso ocaso que se producirá a las 19:14 horas, cerrando un día perfecto en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.