El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera que vayan aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 42% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser predominantemente del norte y luego del sur, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol.

El orto se producirá a las 07:55, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:16, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día perfecto para aprovechar al máximo el aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.