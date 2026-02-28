El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 45% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, con un 5% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán estables y secas, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas.

La salida del sol está programada para las 07:52, y el ocaso será a las 19:13, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Este es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques y espacios al aire libre de Osuna.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Asegúrate de aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones son ideales para disfrutar de la belleza de la naturaleza y el aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.