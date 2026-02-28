El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 83% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 47% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y nuevamente hacia la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga a las 19:14 horas, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 12 grados. La noche será tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.