El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 9°C durante las primeras horas, con un leve descenso a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de intervalos nubosos a partir de la tarde, con un 20% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones se mantendrán mayormente secas.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un agradable 19°C, ideal para paseos y actividades al exterior. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 23 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas se presentan favorables para el esparcimiento y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.