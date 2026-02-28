El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante todo el día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 82% a las 00:00, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, llegando a un 67% a las 11:00 y bajando hasta un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará conforme se acerque la tarde, haciendo que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 17 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la localidad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Moguer.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 21 grados a las 16:00. La tarde se presentará como el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el centro del pueblo.

El ocaso se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable. En resumen, Moguer disfrutará de un día perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.