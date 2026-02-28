El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca con algunas nubes altas, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Martos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Durante las horas más activas del día, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será muy baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 5% en la franja horaria de 19:00 a 21:00. Esto sugiere que, aunque el cielo podría mostrar algunas nubes, no hay indicios de que se desarrollen tormentas significativas.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00, con un valor de 17 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con condiciones ideales para salir y disfrutar del entorno natural. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día perfecto para actividades familiares y recreativas.

