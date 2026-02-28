El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será bien recibido, especialmente después de las frescas mañanas de febrero.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 02:00, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 47% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana comenzará con una sensación de frescura, el ambiente se tornará más seco y confortable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 00:00 horas del 1 de marzo. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 19:14. La salida del sol será a las 07:53, marcando el inicio de un nuevo día lleno de posibilidades.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.