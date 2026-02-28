El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán dominados por un ambiente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en un parque, en la calle o en cualquier espacio al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.