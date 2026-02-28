El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las primeras horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en ningún momento del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados a las 03:00 y 04:00, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva en el cielo. Alcanza su punto máximo hacia las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 98% a las 07:00. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% a las 20:00, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en el ambiente.

El viento soplará con una intensidad moderada, predominando del norte y noreste. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, y se mantendrán en torno a los 8-10 km/h durante la mayor parte del día. Esto proporcionará una brisa fresca que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.