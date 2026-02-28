El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 de la tarde.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 18 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 87% al final del día.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, predominando del sur. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa en la tarde, aunque la probabilidad de precipitación es baja, con un 55% entre las 1 y las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, lo que permitirá disfrutar de una noche despejada.

La puesta de sol se producirá a las 19:11, marcando el final de un día que, aunque podría presentar algunas nubes altas en la tarde, se caracterizará por un tiempo mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la noche.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para salir y disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas noches.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.