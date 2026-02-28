El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas siguientes.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados a las 10:00 horas. La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 86% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 71% a las 11:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica será más cómoda conforme se acerque el mediodía.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea menos intensa. A medida que el día avance, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad moderada que no afectará significativamente las actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 22 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo despejado, creará condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad seguirá disminuyendo, lo que hará que la tarde sea más cálida y agradable.

A partir de las 18:00 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:14 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que caerán a 12 grados hacia las 23:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente soleado y cálido durante la tarde, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.