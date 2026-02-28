El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Linares se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y alcanzando hasta un 80% en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá despejado hasta las primeras horas de la tarde, donde se espera que aparezcan intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados entre las 15:00 y 17:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 49% a las 15:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta aumenta ligeramente, alcanzando un 10% entre las 19:00 y 01:00 horas, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 13 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 72% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:06 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Linares podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una jornada mayormente soleada y agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar el buen tiempo y disfrutar de un día placentero en la ciudad.

