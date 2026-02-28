El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá la sensación de calor. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 44% a lo largo de la tarde, contribuirá a un ambiente agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado si se planea estar fuera durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, se recomienda precaución en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de niebla o nubes densas, lo que facilitará la realización de actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos moderados, los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.