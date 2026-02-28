El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se esperan condiciones adversas como tormentas o precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula a lo largo de la jornada.

La probabilidad de tormenta también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. A medida que se acerque la tarde, los cielos seguirán despejados, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se prevé para las 19:07.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda aprovechar la mañana y la tarde, ya que las temperaturas serán más agradables. Sin embargo, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados .

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades que ofrece la ciudad.

