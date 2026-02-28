El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana, pero se mantendrá en un rango agradable durante el resto del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto permitirá que la temperatura se sienta más cálida, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que alcance un máximo de 19 grados .

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a la sensación de frescura en la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento se moderará, oscilando entre 18 y 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear por la playa o realizar actividades recreativas en el entorno natural.

El ocaso se producirá a las 19:22, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en la costa. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, será un momento perfecto para relajarse y contemplar el paisaje.

En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte en las primeras horas, se moderará a lo largo del día. No olvides abrigarte un poco por la mañana y disfrutar de las horas de sol que nos ofrece este final de febrero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.