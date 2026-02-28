El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Huelva se despertará con un cielo despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de nubosidad, hará que el ambiente sea muy propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el sol brillará con fuerza, la sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará desde el norte y noroeste a velocidades que oscilarán entre los 20 y 34 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 64% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor matutino podría ser notable, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo disfrutar de un día completamente despejado.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco. Los vientos, aunque moderados, aportarán una brisa refrescante que puede ser agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:21, marcando el final de un día que, sin duda, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse en un parque. Con un tiempo tan favorable, Huelva se presenta como un destino atractivo para locales y visitantes por igual.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.