El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, mientras que por la tarde, alcanzará su punto máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 13 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:16, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.