El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso durante las primeras horas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 20 grados hacia las 15:00 horas, y culminando en 21 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 19 grados a las 18:00 horas y cerrando el día con 13 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 46% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser más agradable en comparación con días anteriores.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves, con una velocidad que oscilará entre 2 y 14 km/h. Predominará el viento del sur, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Las rachas más fuertes se esperan alrededor de las 21:00 horas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.