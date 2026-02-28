El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 22 grados hacia las 16:00 horas. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas, especialmente en la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, aunque no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento ligero. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se espera.

