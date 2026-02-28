El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo las temperaturas en un rango de 8 a 9 grados.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula hasta la tarde, con un leve incremento en la probabilidad de tormentas hacia el final del día, aunque se mantiene en un 5% entre las 19:00 y 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 46% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 91% hacia el final del día.

El viento soplará mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura a la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

A lo largo de la jornada, el sol saldrá a las 07:52 y se ocultará a las 19:11, brindando un total de más de 11 horas de luz solar. Esto permitirá que las temperaturas se mantengan agradables durante el día, aunque la combinación de calor y humedad podría hacer que algunas personas se sientan incómodas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes altas y temperaturas agradables, aunque la alta humedad podría generar una sensación de calor. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, pero es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol en las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.