El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, contribuyendo a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La salida del sol se producirá a las 07:56, y el ocaso está previsto para las 19:17, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Castilleja de la Cuesta.

En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad ideal para salir y disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin preocupaciones por la lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día favorable, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.