El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 20 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados, lo que sugiere que será una noche fresca.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos durante la mañana, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esta reducción en la humedad será favorable para la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Cartaya podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias hace de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para actividades familiares, paseos por la naturaleza o cualquier plan que invite a aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.