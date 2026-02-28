El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta un 93% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 10 de la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, predominando direcciones como el noreste y el sur. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 19 grados a las 3 de la tarde y manteniéndose en torno a los 18 grados hasta las 7 de la tarde. La puesta de sol está programada para las 19:15, momento en el cual el cielo se irá cubriendo de un suave tono anaranjado, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por el campo, disfrutar de un café en una terraza o simplemente relajarse bajo el sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.