El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 10 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 67% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que es típico en jornadas soleadas. Sin embargo, por la mañana, la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 19:17, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Camas hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que promete un día perfecto para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.