El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:50. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados .

A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 44% a lo largo de la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que realmente es, especialmente para aquellos que estén al aire libre.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son muy bajas, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 55% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. A pesar de esto, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será casi imperceptible.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 19:10. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 87% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables durante el día y un ligero descenso hacia la noche. Aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones climáticas adversas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.