El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que favorecerá un ambiente agradable y luminoso.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las primeras horas serán algo húmedas, el ambiente se tornará más seco y cómodo a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este viento moderado será un alivio ante el calor, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día de sol.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.