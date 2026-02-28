El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente durante las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante. Durante la tarde, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el noreste, manteniendo una velocidad similar. Esta brisa será especialmente agradable, ya que ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:17, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.