El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados hasta las 03:00 horas, con un leve descenso a 10 grados a las 04:00 horas.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 9 grados a las 08:00 horas. La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 70% y el 89%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea cálida y propicia para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del aumento de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 40% de que se produzcan intervalos nubosos, aunque no se anticipan tormentas ni precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y tranquilo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 21:00 horas y bajando a 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:07 horas. En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.