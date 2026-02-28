El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando mínimos de 7 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que podría llegar a los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, con valores que rondarán el 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que la humedad disminuye.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas más intensas, especialmente en la zona sureste, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. A pesar de esto, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, cuando las nubes altas podrían cubrir parcialmente el sol. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Baeza disfrutará de un día fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para salir y disfrutar del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.