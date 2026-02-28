El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 81%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad disminuirá hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que el tiempo se sienta más fresco en comparación con la temperatura real.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa durante las horas pico.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:10, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 12 grados, manteniendo un ambiente tranquilo y propicio para el descanso.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

