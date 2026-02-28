El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 94%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la sensación térmica será más confortable.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento fresco contribuirá a mantener un ambiente agradable, aunque se recomienda tener precaución en las primeras horas, ya que las rachas pueden ser más intensas. A partir de la tarde, la velocidad del viento se estabilizará, rondando los 20 km/h, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 19:22, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Ayamonte se presenta como un destino ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.